Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»Ведомости 07:18
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
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Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 10:39
Политика
В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Транспорт
В РЖД рассказали о преимуществах новых купе
Обновлено в 20:45
Здоровье
Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года
Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Политика
National Interest (США): cможет ли Зеленский сделать Украину снова великой? (The National Interest)
Зеленский завоевал симпатии избирателей, победив с большим отрывом на юге и востоке Украины, многих привлекло его обещание урегулировать конфликт с Россией.
Обновлено в 20:33
Общество
В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»
В понедельник, 22 апреля судебные приставы закрыли кемеровский ТЦ «Лапландия» на Октябрьском, 34.
Обновлено в 03:11
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Авто
Из концепта Aiways U7 Ion получится электрический кроссвэн
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.
Обновлено в 05:29
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
ГПУ вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала заместителя главы администрации президента страны Алексея Филатова, бывшего руководителя администрации Бориса Ложкина и бывшего председателя совета директоров украинского Национального банка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 09:36
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43