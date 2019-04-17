Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»Ведомости 07:18

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
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Сенатор объяснил, как будет работать устойчивый Рунет

Телеканал 360°13:02

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Газета.Ru07:58

Совфед одобрил закон об устойчивости Рунета

РИА Новости07:26

Интервью с сенатором, проголосовавшим против закона о суверенном интернете

Дождь14:18

Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунета

Эхо Москвы15:30

В Минкомсвязи назвали обеспечение бесперебойной работы Рунета задачей ведомства

ТАСС08:16

Россияне не одобрили закон о суверенном интернете

Деловое обозрение01:56
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Шоу-бизнес

Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 10:39
Политика

В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Транспорт

В РЖД рассказали о преимуществах новых купе

Обновлено в 20:45
Здоровье

Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года

Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.
Обновлено в 10:53
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей

Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Политика

National Interest (США): cможет ли Зеленский сделать Украину снова великой? (The National Interest)

Зеленский завоевал симпатии избирателей, победив с большим отрывом на юге и востоке Украины, многих привлекло его обещание урегулировать конфликт с Россией.
Обновлено в 20:33
Общество

В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»

В понедельник, 22 апреля судебные приставы закрыли кемеровский ТЦ «Лапландия» на Октябрьском, 34.
Обновлено в 03:11
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Авто

Из концепта Aiways U7 Ion получится электрический кроссвэн

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни

Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.
Обновлено в 05:29
Политика

Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Культура

Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

Обновлено в 08:42
Путешествия

Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Интернет

Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456

Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

ГПУ вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала заместителя главы администрации президента страны Алексея Филатова, бывшего руководителя администрации Бориса Ложкина и бывшего председателя совета директоров украинского Национального банка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 09:36
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
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