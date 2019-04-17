Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном РунетеГазета.Ru 07:58
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа. Теперь закон отправится на подпись президенту и вступит в силу уже в ноябре текущего года.
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Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Обновлено в 13:13
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено в 11:00
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Технологии
«Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный
ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Кино
Умер Стив Голин, продюсер «Выжившего» и «Игры»
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 16:40
Политика
Кремль считает преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда
83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта
В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Политика
Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
21 апреля на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошло восемь взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.
Обновлено в 06:48
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Общество
В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами
В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Кино
«Бронн» из «Игры престолов» сыграет в новой «Темной башне»
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Здоровье
20% смертей в мире связаны с плохим питанием
Ирина Зиганшина Как утверждают авторы работы, каждая пятая смерть в мире связана с плохим питанием, которое провоцирует возникновение хронических болезней: сердечно-сосудистых, рака и диабета 2 типа.
Обновлено в 16:46