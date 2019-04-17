Совет Федерации одобрил закон о надежном РунетеГазета.Ru 07:58

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа. Теперь закон отправится на подпись президенту и вступит в силу уже в ноябре текущего года.

Происшествия Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Технологии «Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Футбол Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".

Политика Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.

Здоровье Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда 83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.

Авто Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.

Политика Закупку оборудования из РФ для нацпроектов сделают обязательной Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу изучить введение требования закупать для национальных проектов оборудование только из России, заявил его представитель Илья Джус.

Происшествия В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

Происшествия Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке 21 апреля на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошло восемь взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Общество В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.

Энергетика Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.

Авто Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.

Происшествия В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.