Экономика
Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсийREGNUM вчера в 03:47
Речь идет о том, чтобы установить новые нормы расчета и индексации пенсий для тех граждан, которые получают доплаты к пенсиям из бюджетной системы РФ. По закону, такую доплату можно получать тем, чья страховая пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам
RT на русскомвчера в 08:44
Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газетавчера в 07:24
Р. Гольдштейн: Во исполнение Послания Президента Совфедом принята доиндексация пенсий
MagadanMedia.ruвчера в 19:05
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
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Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
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В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
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Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
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Северному речному вокзалу Москвы вернут первоначальную функцию
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Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
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В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски
Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
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Политика
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ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
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