Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсийREGNUM вчера в 03:47

Речь идет о том, чтобы установить новые нормы расчета и индексации пенсий для тех граждан, которые получают доплаты к пенсиям из бюджетной системы РФ. По закону, такую доплату можно получать тем, чья страховая пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.

Футбол Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.

Общество Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное китайской компании "Аквасиб" разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, против которого еще в начале этого месяца российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет у стен Кремля.

Энергетика Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Политика Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».

Политика Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17 Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.

Общество Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.

Происшествия Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100 Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Авто Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Происшествия Китаянка родила двойняшек от разных отцов В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.

Футбол УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Авто Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.

Политика США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Общество Женщинам в России продлят рабочий день Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.

Теннис Изнер вышел в полуфинал турнира в Майами Встреча продолжалась один час 48 минут, за это время девятая ракетка мира 24 раза подал навылет, допустила одну двойную ошибку, а Баутиста-Агута три эйса и две двойные ошибки.

Баскетбол Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану» "Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Происшествия В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.

Происшествия На севере Петербурга горит завод Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.