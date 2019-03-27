Экономика

Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсийREGNUM вчера в 03:47

Речь идет о том, чтобы установить новые нормы расчета и индексации пенсий для тех граждан, которые получают доплаты к пенсиям из бюджетной системы РФ. По закону, такую доплату можно получать тем, чья страховая пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.
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Пенсионеры будут получать пенсии выше прожиточного минимума

ГТРК Тверь26 марта в 09:35

Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам

RT на русскомвчера в 08:44

Пенсии повысят сверх прожиточного минимума

Москва 24вчера в 03:53

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

ТК Звездавчера в 03:50

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 04:13

Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость

Парламентская газетавчера в 07:24

Р. Гольдштейн: Во исполнение Послания Президента Совфедом принята доиндексация пенсий

MagadanMedia.ruвчера в 19:05
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

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Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев

Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное китайской компании "Аквасиб" разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, против которого еще в начале этого месяца российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет у стен Кремля.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено вчера в 07:39
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено вчера в 07:40
Авто

Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер

Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Китаянка родила двойняшек от разных отцов

В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено вчера в 04:07
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

Обновлено вчера в 23:41
Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision

Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

Северному речному вокзалу Москвы вернут первоначальную функцию

Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Женщинам в России продлят рабочий день

Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Теннис

Изнер вышел в полуфинал турнира в Майами

Встреча продолжалась один час 48 минут, за это время девятая ракетка мира 24 раза подал навылет, допустила одну двойную ошибку, а Баутиста-Агута три эйса и две двойные ошибки.
Обновлено вчера в 18:32
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Дана Борисова: «После реабилитации я три месяца была сексоголиком»

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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану»

"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Бандурин пошёл на ток-шоу, чтобы восстановить имущество после пожара

Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку

Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

На севере Петербурга горит завод

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы

ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
Обновлено вчера в 07:20
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