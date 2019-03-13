Политика

Совфед одобрил закон о борьбе с оскорблениием общества и госсимволовАргументы и Факты 09:29

Как сообщается на сайте Совфеда, речь идет о блокировке информации, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит признаки явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ, органам государственной власти».
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Совфед одобрил законы о наказаниях за оскорбление власти и фейки

РБК07:26

Совет Федерации поддержал законопроект об оскорблении госсимволов

Известия08:13

Совет Федерации одобрил закон о неуважении к госсимволам

Интерфакс07:32

Совет федерации проголосовал против «оранжевой свистопляски»

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IvanovoNews11 марта в 14:03

Владимирские журналисты прокомментировали закон о фейковых новостях

Томикс Владимирская газета11 марта в 12:35

Клишас: Совфед поддержит законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Телеканал 360°11 марта в 06:54
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Происшествия

Пятеро детей погибли при стрельбе в школе Бразилии

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия

ФСБ подала иск к «Новой газете»

ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии

Стали известны детали последнего разговора пилотов самолета, который разбился в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии

Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Дагестане учитель побил школьника на уроке

Обновлено в 09:50
Космос

Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

Обновлено в 09:05
Происшествия

Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX

Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак

Певец боится гнева Константина Богомолова. Сергей Шнуров публично признался, что некоторое время назад прервал дружбу с Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:00
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Актер Леонид Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными. По его словам, качество передачи сильно упало.
Обновлено в 10:13
Общество

Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы завершилась процедура кремации тела народного артиста СССР Владимира Этуша.
Обновлено вчера в 08:12
Музыка

Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей

Вера Брежнева сказала, что она никогда не считала себя украинской певицей и на Украине её тоже не воспринимали в таком качестве.
Обновлено в 08:01
Общество

Худсовет Новосибирска согласовал установку памятника Сталину

Обновлено в 05:51
Финансы

С чем связано трёхдневное укрепление рубля

Укрепление российской валюты продолжается третий день подряд.
Обновлено в 09:53
Политика

ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах

Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Опека требует лишить родительских прав мать девочки-маугли

Обновлено в 09:27
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал провести следующий бой в сентябре

Обновлено в 09:58
Политика

Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге

Действующий президент Украины Петр Порошенко обогнал Юлию Тимошенко в президентском рейтинге.
Обновлено в 09:17
Футбол

Промес рассказал о причинах перехода в «Спартак»

Обновлено в 10:14
Общество

В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено в 10:05
Политика

Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Политика

Запуск новых ТЭС в Крыму запланирован на годовщину присоединения

Официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запланирована на 18 марта, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:19
Политика

Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове

Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
Обновлено в 09:45
Политика

Украина назвала условия обмена 25 россиян и 72 ополченцев

Накануне в Киеве уже звучало предложение об обмене пленными в формате «72 на 19», однако в Луганской Народной Республике отметили, что необходимо обменивать одного на одного.
Обновлено в 09:27
Политика

Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах

Начало действия закона о запрете размещения хостелов в жилых многоэтажных домах откладывается - Совет Федерации отклонил документ с созданием согласительной комиссии для того, чтобы прописать в нем другие сроки вступления в силу.
Обновлено в 06:14
Экономика

Еврокомиссия одобрила покупку L1 Фридмана испанского ретейлера Dia

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению испанского ретейлера Dia компанией LetterOne Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 09:34
Гаджеты

Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на Apple

Шведский потоковый музыкальный сервис Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на американскую компанию Apple.
Обновлено в 10:11
Футбол

Тренер: Игнатьев рассказал «Краснодару», какая у него должна быть зарплата

Обновлено в 06:02
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