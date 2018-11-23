Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан. Согласно документам, в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых.

Энергетика Энергетика Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов пятницы, при этом цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Экономика ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал» Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.

Экономика Экономика Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.

Экономика Экономика Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках «Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.

Экономика Экономика «Роснефть» подала иск против биржевого трейдера «Роснефть» подала иск против биржевого трейдера.

Финансы Финансы Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.

Экономика Экономика Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Экономика Экономика ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Экономика Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.

Энергетика Энергетика «Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон "Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.

Экономика Экономика Мамы в декрете наторговали на полтриллиона «Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.

Экономика Экономика Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей» Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.