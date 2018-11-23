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Энергетика Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель Цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже отметки $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Экономика Экономика Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.

Финансы Финансы Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.

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