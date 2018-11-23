Экономика
Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан. Согласно документам, в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых.
РИА Новости06:38
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель
Обновлено в 19:22
Экономика
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 22:22
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 21:03
Экономика
Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 20:05
Экономика
Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 14:04
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 12:58
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 10:11
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено в 16:55
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:02
Экономика
ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»
Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.
Обновлено в 14:40
Энергетика
«Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон
"Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.
Обновлено в 12:49
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено в 11:24
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 14:08
Финансы
В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд
В 2019 году Украина потратит на возврат долгов более $15 млрд, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время брифинга, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.
Обновлено в 15:25
Экономика
Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов
Регионы попросили президента принять меры, чтобы исключить рост цен на рынке долевого строительства после вступления в силу закона об эскроу-счетах.
Обновлено в 12:34