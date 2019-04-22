Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном РунетеГазета.Ru 07:58

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа. Теперь закон отправится на подпись президенту и вступит в силу уже в ноябре текущего года.
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Закон об устойчивом интернете вступит в силу в ноябре 2019 года

Вместе-РФ11:52

Суверенному Рунету быть: Совфед одобрил законопроект об устойчивой работе Интернета в России

3DNews08:50

Сенаторы поддержали закон о суверенном Рунете

РБК07:11

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Взгляд.ру07:14

Совфед одобрил закон об автономизации российского сегмента интернета

Профиль08:13

Совет федерации одобрил закон о «суверенном интернете»

DP.RU07:16

Россияне не одобрили закон о суверенном интернете

Деловое обозрение01:56
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Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Обновлено в 06:26
Футбол

«Интер» может купить Лукаку на замену Икарди

Миланский «Интер» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку на замену форварду Мауро Икарди.
Обновлено в 06:57
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Обновлено в 03:58
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика

В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко

Обновлено в 12:40
Армия и оружие

ООН: Свыше 32 тыс. человек покинули Триполи из-за боевых действий

Более 32 тыс. человек покинули свои жилища из-за боевых действий, продолжающихся в районе Триполи, заявило 22 апреля руководство ливийского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:11
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Гузеева показала ночное фото дочки

Лариса Гузеева удивила публику неожиданным поступком. Известная актриса и телеведущая опубликовала фото красавицы-дочки.
Обновлено в 08:45
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Экономика

Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП

Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
Обновлено в 10:26
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Обновлено вчера в 22:55
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука

Ученые: Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения

Проведенные исследователями Лёвенского католического университета опыты наглядно показали как с помощью изображения на картонке алгоритм обнаружения терял людей, тогда как для обычного человеческого глаза их наличие было очевидным.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру

Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Происшествия

Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки

Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11
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