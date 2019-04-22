Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном РунетеГазета.Ru 07:58
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа. Теперь закон отправится на подпись президенту и вступит в силу уже в ноябре текущего года.
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Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Обновлено в 06:26
Футбол
«Интер» может купить Лукаку на замену Икарди
Миланский «Интер» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку на замену форварду Мауро Икарди.
Обновлено в 06:57
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика
В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
ООН: Свыше 32 тыс. человек покинули Триполи из-за боевых действий
Более 32 тыс. человек покинули свои жилища из-за боевых действий, продолжающихся в районе Триполи, заявило 22 апреля руководство ливийского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Гузеева показала ночное фото дочки
Лариса Гузеева удивила публику неожиданным поступком. Известная актриса и телеведущая опубликовала фото красавицы-дочки.
Обновлено в 08:45
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Экономика
Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП
Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
Обновлено в 10:26
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые: Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения
Проведенные исследователями Лёвенского католического университета опыты наглядно показали как с помощью изображения на картонке алгоритм обнаружения терял людей, тогда как для обычного человеческого глаза их наличие было очевидным.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки
Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11