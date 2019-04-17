Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»Ведомости 07:18

Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
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Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Взгляд.ру07:14

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Газета.Ru07:58

Россия выдержит «самые изощренные» атаки на рунет, заявили в Роскомнадзоре

РИА Новости08:38

Матвиенко объяснила необходимость изоляции Рунета на примере отключения электричества в Совфеде

Snob.ru10:14

Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета

Эхо Москвы10:01

Россияне не одобрили закон о суверенном интернете

Деловое обозрение01:56

Законопроект о «суверенном интернете» принят в Госдуме

ГТРК Саратов19 апреля в 04:48
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Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

Обновлено в 09:14
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Авто

Hyundai и Kia готовят инновационную опцию

Обновлено в 02:07
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов

После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Недвижимость

Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились почти на 5%

Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 4,9% по сравнению с показателем февраля - до 5,21 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено в 10:06
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Футбол

Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»

Обновлено в 10:17
Общество

Собянин поддержал пилотный проект создания креативных технопарков

В Москве появятся креативные технопарки, которые смогут рассчитывать на городские льготы и субсидии.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Нижегородской области загорелись 17 домов в садовых товариществах

Обновлено в 08:21
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Происшествия

Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру

Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Общество

В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов

В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Хоккей

Ковальчук присоединился к сборной России

В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
Энергетика

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Авто

ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тысяч км

Четвёртую строчку рейтинга занял двигатель Suzuki J20A.
Обновлено в 10:09
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев

Обновлено в 08:05
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