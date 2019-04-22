Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном РунетеГазета.Ru 07:58
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа. Теперь закон отправится на подпись президенту и вступит в силу уже в ноябре текущего года.
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Политика
Галкин назвал главные качества Зеленского
Обновлено в 07:45
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Общество
В Выборге продают самый старый жилой дом России
На Авито появилось объявление о продаже каменного жилого дома на Крепостной улице в Выборге.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Обновлено в 06:51
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского
В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского Подсчет голосов на президентских выборах Украины еще не окончен, однако уже очевидно, что страну возглавит актер и молодой политик Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет увеличен
Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне.
Обновлено в 05:38
Общество
Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей
Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Казани
Пожар в частном доме в Казани унес жизни троих взрослых и троих детей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Россиянина отдали под суд за призыв к геноциду евреев
Прокуратура передала в суд уголовное дело 23-летнего жителя города Кургана, обвиняемого в призывах к геноциду евреев.
Обновлено в 07:23
Политика
Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины
Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации отношений между странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Здоровье
В США назвали количество жертв неправильных диет
В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 07:54