Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсийМИР 24 06:03
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости». По словам главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек. Отмечается, что перерасчет затронет пенсии, начисленные с 1 января 2019 года.
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Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Культура
Александринский и Волковский театры объединят
Как стало известно в среду, 27 марта, Александринский и Волковский театры будут объединены.
Обновлено в 06:26
Политика
Орешкин назначен куратором Тывы
Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Футбол
Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки
Мораес за сборную Бразилии не выступал.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Кино
Минкультуры наделит Фонд кино функциями поддержки российских картин в прокате
Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых, успешных российских фильмов, заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Авто
Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Происшествия
ФСБ проводит обыски у десятков крымских татар
В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел "Хизб ут-тахрир".
Обновлено в 04:26
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Общество
В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания
Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
Обновлено в 11:02
Политика
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой
Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Политика
На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизмену
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.
Обновлено в 11:17
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин сделал уколы красоты
Актер Алексей Панин опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой ему делают омолаживающие процедуры.
Обновлено вчера в 10:04
Интернет
Больше половины юзеров Telegram недовольны удалением переписки
Больше половины пользователей Telegram (55%) считают, что обновление вышло неудачным, и 45% его поддержали.
Обновлено в 09:51