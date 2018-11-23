Экономика
Совет Федерации одобрил введение налогов для самозанятых
Совет Федерации одобрил введение налогов для самозанятыхТАСС06:16
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о пилотном введении режима налогообложения самозанятых граждан, речь идет о налоге на профессиональный доход.
ТАСС06:16
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Энергетика
Черная пятница на рынке нефти: баррель подешевел до $58,8
Обновлено в 12:01
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:02
Экономика
Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 11:47
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 12:00
Экономика
ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»
Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.
Обновлено в 11:57
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 09:53
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 10:11
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:02
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
При ежегодном бюджете в 1 млрд руб. фонд сможет поддерживать 10–15 фильмов.
Обновлено в 11:32
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:14
Экономика
Верховная рада утвердила госбюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины приняла в целом закон о государственном бюджете страны на 2019 год, предусмотрев нем предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд).
Обновлено в 08:09
Экономика
В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт
Губернатор края Максим Решетников считает, что у Прикамья есть шанс удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
Обновлено в 11:41
Экономика
Мамы в декрете наторговали на полтриллиона
«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 11:10
Экономика
Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ
Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 11:06
Финансы
Аналитик: Рынок акций РФ ушел в «красную зону» и может потерять больше
Российский рынок акций в пятницу ушел в «красную зону» на фоне стремительного падения нефтяных котировок, констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Обновлено в 11:04