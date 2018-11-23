Экономика

Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых
РБК
07:03

Сенаторы на заседании 23 ноября одобрили закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых россиян, сообщает ТАСС. Ранее закон был одобрен Госдумой.
РБК07:03

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В Совфеде одобрили закон о налогах для самозанятых граждан

РЕН ТВ07:56

Совет Федерации одобрил закон по введению налога для самозанятых

Вечерняя Москва07:54

Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

РБК07:03

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

РИА Новости06:38

Совфед одобрил пакет законов о налоге для самозанятых

Москва 2406:38

Пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых граждан одобрен Советом Федерации

Агентство Москва06:11

Совет Федерации одобрил введение налогов для самозанятых

ТАСС06:16
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Энергетика

Цена Brent упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года

Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 08:14
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 08:12
Экономика

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика

Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка

Арест с акций и имущества Сбербанка (Киев) сняты Киевским апелляционным судом, говорится в материалах суда Единого реестра судебных решений Украины.
Обновлено в 08:25
Экономика

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Обновлено в 08:33
Экономика

Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ

Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика

Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ

Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика

Норвегия поднимет стоимость электричества для майнеров в 34 раза

Правительство Норвегии подготовило поправки к государственному бюджету, согласно которым майнерам перестанут предоставлять льготное электричество, пишет CoinDesk.
Обновлено в 07:50
Экономика

Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре

Вчера вечером стало также известно, что родная сестра Гона, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год.
Обновлено в 08:00
Экономика

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 07:49
Экономика

Канализационный коллектор за 9,4 млрд рублей построят в Симферополе

Компания предложила за свои услуги 9,399 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 11,123 млрд рублей с учетом НДС 18%, а также других налогов и пошлин.
Обновлено в 07:50
Экономика

ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в России нет кризиса, в 2016 году число жителей страны, не замечающих кризиса, составляло 14%.
Обновлено в 07:08
Экономика

«Почта банк» стал владельцем 100% «Мультикарты»

«Почта банк» стал владельцем 100% процессинговой компании ООО «Мультикарта», выкупив у ВТБ долю в размере 25,33%.
Обновлено в 05:44
Экономика

Суд взыскал с дочерней компании Genser по иску Связь-банка 2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 14 ноября удовлетворил иск Связь-банка о взыскании с дочерней компании автодилера Genser - ООО "Дженсер сервис Ю7" 2 млрд руб. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:21
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