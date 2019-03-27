Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсийКрасная весна 06:40
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Обновлено в 22:04
Происшествия
Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Молодая мама Регина Тодоренко выложила фото в купальнике
Ведущая шоу «Пятница с Региной» в начале зимы стала мамой. Регина Тодоренко подарила любящему мужу Владу Топалову первенца Мишу.
Обновлено в 16:25
Авто
В Германии разработали универсальный гибридный привод для легких грузовиков
Из-за усиления экологической нагрузки на коммерческий транспорт в Европе все больше компаний предлагают гибридные или полностью электрические версии своих машин.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
«Это подлость»: известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты.
Обновлено в 07:41
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки.
Обновлено в 22:24
Общество
Кузнецов назвал среднюю зарплату читинца
Средняя заработная плата жителя Читы в 2018 году составила 39,5 тыс рублей, что соответствует аналогичном показателю по Забайкальскому краю.
Обновлено в 21:45
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В центре Лондона проходит полицейская спецоперация
Обновлено в 16:20
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:11
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.
Обновлено в 20:55
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество
Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн
Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna.
Обновлено в 20:56
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
В Крыму задержаны 20 участников террористической организации
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля
Обновлено в 21:53
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Футбол
Черышев попал в команду недели FIFA 19
Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.
Обновлено в 18:14