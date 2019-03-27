Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсийКрасная весна 06:40
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газета07:24
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УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
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