Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсийКрасная весна 06:40

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам

RT на русском08:44

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

РИА Новости04:13

Пенсии повысят сверх прожиточного минимума

Москва 2403:53

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

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Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий

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VSE42 Новости04:24

Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость

Парламентская газета07:24
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
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Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
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В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
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Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

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ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
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Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
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Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
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Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
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Девушка выложила в Instagram селфи, на котором она без макияжа улыбается на фоне блестящих шариков.
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В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

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Посольство РФ в Лондоне ответило The Times на скандальный материал об Олимпиаде в Москве

Сотрудники посольства России в Лондоне на своей страничке в социальной сети Twitter оставили запись, в которой высказали своей недоумение насчет этой ситуации.
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Специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера» получил телесериал «След» (продюсеры Александр Левин, Юрий Каменецкий и Эжен Щедрин).
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Украинская певица Maruv приехала в Россию

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Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
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Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
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Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

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Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
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Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла

По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
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В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
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Исполком МОК рекомендовал включить брейк-данс в программу ОИ-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция), 4 дополнительных вида спорта, сообщает официальный «твиттер» портала Arround the Rings.
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