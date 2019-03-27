Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсийКрасная весна вчера в 06:40

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам

RT на русскомвчера в 08:44

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий

ФАНвчера в 04:07

Российские сенаторы одобрили закон об индексации пенсий сверх минимума

VSE42 Новостивчера в 04:24

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

ТК Звездавчера в 03:50

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 04:13

Пенсии повысят сверх прожиточного минимума

Москва 24вчера в 03:53

Пенсионеры будут получать пенсии выше прожиточного минимума

ГТРК Тверь26 марта в 09:35
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Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Общество

В Приморье задержано судно под флагом Кипра

Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Политика

Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено вчера в 11:11
Политика

Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Происшествия

СК подтвердил задержание экс-министра Абызова

Бизнесмену официально предъявили обвинения Следователи предъявили обвинения экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, он задержан, говорится на сайте СКР.
Обновлено 26 марта в 15:02
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В Италии дом за €250 тыс. разыграют в лотерею за €60

Обновлено вчера в 11:11
Футбол

Эксперт оценил назначение Вадима Евсеева главным тренером «Уфы»

Футбольный клуб из столицы Башкортостана недолго оставался без главного тренера.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова

Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших

Обновлено в 02:36
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»

Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам

Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo новое видео, на кадрах которого продемонстрирован складной смартфон.
Обновлено в 03:03
Футбол

Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»

Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира

Продажа Умтити даст возможность заработать деньги. Умтити — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Дана Борисова после реабилитации начала «бросаться на мужчин»

Обновлено в 02:52
Политика

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
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