Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсийКрасная весна вчера в 06:40
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам
RT на русскомвчера в 08:44
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«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
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Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
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Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
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Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
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В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно
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Политика
Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
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Бизнесмену официально предъявили обвинения Следователи предъявили обвинения экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, он задержан, говорится на сайте СКР.
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Общество
В Италии дом за €250 тыс. разыграют в лотерею за €60
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
Эксперт оценил назначение Вадима Евсеева главным тренером «Уфы»
Футбольный клуб из столицы Башкортостана недолго оставался без главного тренера.
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Происшествия
Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова
Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Названы главные причины самоубийства российских полицейских
Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
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Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»
Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi показали на видео
Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo новое видео, на кадрах которого продемонстрирован складной смартфон.
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Футбол
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Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.
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Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Продажа Умтити даст возможность заработать деньги. Умтити — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
Обновлено в 00:53
Политика
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44