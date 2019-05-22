Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатораВедомости 03:51
14 мая комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата. Основанием стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года.
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Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Челябинской области детей оставят без внимания педиатров
Не дождавшись помощи от министерства здравоохранения Челябинской области, жители поселков написали открытое письмо главе региона Алексею Текслера, где попросили защитить их детей от неоправданной оптимизации медицины.
Обновлено в 01:57
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Mercedes с блатными номерами насмерть сбил женщину в центре Воронежа
Вечером 21 мая неподалеку от здания Главпочтамта на проспекте Революции в центре Воронежа белый Mercedes-Benz сбил женщину, переходившую дорогу.
Обновлено в 02:04
Политика
В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
В Воронеже сегодня, 21 мая, приезжает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 01:09
Музыка
Организатор «Евровидения» может ввести санкции против Исландии
Европейский вещательный союз (ЕВС), который является организатором международного музыкального конкурса "Евровидение", может применить санкции в отношении Исландии.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Барселона» может продать Ракитича в «МЮ»
В переходе Ракитича в «МЮ» заинтересован лично главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 04:17
Политика
Нарышкин не исключил возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео, он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств проводили телефонные беседы.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Власти и оппозиция Абхазии согласовали перенос выборов
Представитель оппозиции Абхазии Теймураз Хишба заявил, что глава государства Рауль Хаджимба и оппозиция договорились перенести президентские выборы с 21 июля на 25 августа, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 03:50
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ
Сыдорук был назначен заместителем генерального прокурора РФ в 2006 году, в ведомстве курировал Северо-Кавказский федеральный округ.
Обновлено в 04:27
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
Климкин оценил первые кадровые назначения Зеленского
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 22 мая, оценил первые кадровые назначения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Представителем Зеленского в кабмине назначен Андрей Герус
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Герусана должность представителя главы государства в кабинете министров.
Обновлено в 03:35
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Театры
Лариса Луппиан стала худруком Театра имени Ленсовета
Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
21 мая английский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не примет участие на матч финала Лиги Европы против «Челси».
Обновлено вчера в 10:45