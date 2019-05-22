Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатораВедомости 03:51
14 мая комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата. Основанием стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года.
Читать в источнике
Оценить41
Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение.
— Юрий Воробьев, политикТелеканал 360° 03:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге подадут заявку на референдум в защиту сквера
Не дожидаясь решения властей, группа екатеринбургских активистов решила самостоятельно подать заявку на референдум в защиту сквера, где ещё недавно хотели построить храм.
Обновлено в 06:40
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Ляшко назвал Зеленского узурпатором
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Обновлено в 06:35
Футбол
Колосков отговаривает Дзюбу от переезда в Премьер-лигу Англии
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал совет Артёму Дзюбе, который мечтает поиграть в английском чемпионате.
Обновлено в 07:36
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Общество
«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
Обновлено в 03:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
В эфире Би-Би-Си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
Обновлено в 07:51
Политика
В KPI для сотрудников Кремля ввели новые показатели
«Совершенно секретно»: Для сотрудников администрации президента России ввели новые показатели КPI (Key Performance Indicators).
Обновлено в 01:33
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Политика
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Общество
Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Родные Началовой раздают ее вещи
Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Кино
К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»
Документальный детектив об убийстве Григория Распутина собирается снять телеведущий, путешественник и историк Олег Шишкин к 150-летию со дня рождения одного из самых загадочных персонажей российской истории, которое отмечают в этом году.
Обновлено в 05:11