Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатораВедомости 03:51

14 мая комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата. Основанием стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года.
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Юрий Воробьев
Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение.
— Юрий Воробьев, политикТелеканал 360° 03:52

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Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора

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РИА Новости03:48

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