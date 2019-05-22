Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатораВедомости 03:51
14 мая комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата. Основанием стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года.
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Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Религия
Православные отмечают День Николая Чудотворца
Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Здоровье
В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей
Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Обновлено в 00:39
Авто
Ford выпустил спецверсию внедорожника Explorer для полиции
Как ожидается, Ford выпустит 8 тыс. таких машин, при этом около 1 тыс. из них будут оснащены гибридными двигателями.
Обновлено в 00:52
Общество
Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ
Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
Обновлено в 04:18
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Футбол
Агент: «Генк» потребует за Малиновского не менее € 10 млн
«Генк» потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро. Для Руслана пришло время сделать большой шаг вперёд.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Сборная РФ встретится с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
После состоялся матч межу США и Канадой. Победу в нем одержали канадские хоккеисты со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский внес в Верховную раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предполагает изменение закона «О публичных закупках» для их регулирования в период выборов.
Обновлено в 05:03
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Кладбище забытых Ferrari - грустная история коллекционера
Семья адвоката обратилась к Полу Коксу – уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне.
Обновлено в 05:38
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскрыла причину мужских измен
Измены — следствие неразрешенных конфликтов в семье, считает звезда «Дома-2».
Обновлено в 01:15
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Путешествия
Крым принял первый в году миллион туристов
Обновлено в 05:30
Спорт
У жены перенесшего инфаркт вратаря Касильяса обнаружили рак
1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке футбольного клуба "Порту", за который он до последнего момента выступал.
Обновлено в 03:25
Технологии
Полицейские в России тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистратов, которые уже используют в МВД.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка
В Приморском районе Петербурга полиция приступила к проверке травмирования маленького ребенка на территории детского сада, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Обновлено в 03:34