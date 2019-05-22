Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатораВедомости 03:51
14 мая комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить Арашукова мандата. Основанием стало то, что он вовремя не подал декларацию о доходах. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года.
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Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение.
— Юрий Воробьев, политикТелеканал 360° 03:52
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Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
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Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
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Транспорт
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Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
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Политика
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Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Экономика
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Некоторые клиенты получили возможность отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду.
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Происшествия
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Обновлено в 08:52
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено вчера в 00:30
Армия и оружие
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Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира
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Обновлено в 09:13
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на отказ Рады рассмотреть законопроект о выборах
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Обновлено в 08:52
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
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Обновлено в 07:20
Политика
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Обновлено в 01:29
Происшествия
В Ульяновске эвакуируют несколько крупных торговых центров
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Обновлено в 08:05