Происшествия
Арашуков прокомментировал решение о лишении его статуса сенатораРИА Новости 09:14
Бывший сенатор Рауф Арашуков, арестованный по делу об убийствах, назвал ожидаемым решение Совета Федерации о лишении его статуса члена Совфеда, но уверен, что его бывшие коллеги обесценили неприкосновенность и теперь каждого из них также смогут лишить статуса.
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Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение.
— Юрий Воробьев, политикТелеканал 360° 03:52
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Теперь можно судить. Адвокат о судьбе Арашукова после лишения статуса сенатора
Национальная служба новостей05:21
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".
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