Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕКоммерсантъ 05:43
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе. Заявление по итогам встречи в Хельсинки опубликовано на сайте Совета Европы.
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Общество
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Обновлено в 15:45
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Медведев заявил о деградации системы домов престарелых в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по реализации федерального проекта «Старшее поколение» заявил, что система домов престарелых в стране деградировала и требует полной реформации.
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Энергетика
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Экономика
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Общество
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Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
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