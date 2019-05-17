Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕКоммерсантъ 05:43

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе. Заявление по итогам встречи в Хельсинки опубликовано на сайте Совета Европы.

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

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