Политика
Совет Европы требует у России еще €55 млнГазета.Ru 16:53
Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Баскетбол
Де Коло может перейти в «Фенербахче»
Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают
Обновлено вчера в 16:13
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Футбол
«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Кино
Герои последнего «Человека-паука» навестили детей в больнице
Обновлено в 14:10
Здоровье
Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Политика
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы «гражданство»
Администрация США начинает печатать опросники к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы "гражданство", сообщает во вторник со ссылкой на заявление представителя министерства юстиции США издание The Hill.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:28
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»
Обновлено в 13:44
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт
Новые районы и скоростные трамваи: каким будет Ростов в 2049 году
В этом году Ростову будет 270 лет, а через тройку десятилетий город ждет более внушительная дата — 300-летие.
Обновлено в 13:50
Общество
Как провести капремонт дома в Ижевске, чтобы вернуть до 80% от стоимости работ?
Если работы, которые вы проведете, помогут сократить потери по этим ресурсам и приведут к экономии не менее 10%, то вы сможете получить до 80% возмещения по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16