Политика

Совет Европы требует у России еще €55 млнГазета.Ru 16:53

Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
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Совет Европы требует у России еще €55 млн

Газета.Ru16:53

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

РИА Новости12:16

Толстой подтвердил уплату Россией взноса в Совет Европы за 2019 год

ТАСС11:06

Совет Европы: Россия уже выполнила обещание заплатить годовой взнос

Вести.Ru10:57

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Коммерсантъ10:37

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

RT на русском10:20

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

РБК11:00
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Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Баскетбол

Де Коло может перейти в «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Политика

Зеленского назвали очередным Наполеоном

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Общество

Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

Обновлено в 09:38
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают

Обновлено вчера в 16:13
Авто

В сеть попали фотографии нового BMW X6

В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено в 17:00
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Футбол

«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Кино

Герои последнего «Человека-паука» навестили детей в больнице

Обновлено в 14:10
Здоровье

Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Политика

В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы «гражданство»

Администрация США начинает печатать опросники к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы "гражданство", сообщает во вторник со ссылкой на заявление представителя министерства юстиции США издание The Hill.
Обновлено в 18:01
Происшествия

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:28
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

Обновлено в 13:44
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт

Новые районы и скоростные трамваи: каким будет Ростов в 2049 году

В этом году Ростову будет 270 лет, а через тройку десятилетий город ждет более внушительная дата — 300-летие.
Обновлено в 13:50
Общество

Как провести капремонт дома в Ижевске, чтобы вернуть до 80% от стоимости работ?

Если работы, которые вы проведете, помогут сократить потери по этим ресурсам и приведут к экономии не менее 10%, то вы сможете получить до 80% возмещения по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Футбол

Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Общество

Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии

Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16
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