Россия внесла в Совет Европы €33 млн. Тем не менее, как сообщил официальный пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген, это не вся сумма, которую российская сторона должна уплатить в бюджет организации. По его словам, Россия должна внести еще порядка €55 млн.

Совет Европы просит у России еще €55 млн

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