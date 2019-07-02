Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млнКапитал страны вчера в 16:18
Россия внесла в Совет Европы €33 млн. Тем не менее, как сообщил официальный пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген, это не вся сумма, которую российская сторона должна уплатить в бюджет организации. По его словам, Россия должна внести еще порядка €55 млн.
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Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России
В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья
Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:37
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:38
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
Утвержден перечень медизделий для оказания паллиативной помощи на дому
Опубликован Приказ Минздрава России, утверждающий перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Общество
Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета
Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Общество
Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса
Обновлено в 00:54
Экономика
Мэрия Екатеринбурга нашла деньги на проект второй ветки метро
На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге в городском бюджете заложили 250 миллионов рублей.
Обновлено в 02:29