Политика
Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организацииРБК 16:23
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, «действительно могут потрясти Европу». Это — Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы, уверен он. Слова Ягланд а приводит газета Financial Times (FT).
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Боязнь Европы потерять РФ приведет к компромиссу по российской делегации в ПАСЕ
Экономика сегодня14:29
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Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Политика
Порошенко: наркозависимость кандидата несёт опасность для Украины
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможная наркозависимость будущего лидера страны является прямой угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы
Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710
Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Общество
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью проекту «Русские норм!»
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Футбол
Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал
Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 15:54
Политика
Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ
Сегодня на канале ТНТ стартовала одна из самых ожидаемых премьер года — шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
The Sun: Внучка Елизаветы II выйдет замуж за миллионера
30-летняя принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, выйдет замуж за 35-летнего миллионера.
Обновлено в 04:59
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось
Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина
В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Создавать инфраструктуру для электросамокатов — нерентабельно
Что касается регулирования, контролировать передвижение самокатов — достаточно глупо, в таком случае и пешеходное движение должно осуществляться по таким же регулируемым правилам.
Обновлено в 09:26
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14