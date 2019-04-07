Политика

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организацииРБК 16:23

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, «действительно могут потрясти Европу». Это — Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы, уверен он. Слова Ягланд а приводит газета Financial Times (FT).
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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