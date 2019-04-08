Политика
Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организацииРБК 16:23
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, «действительно могут потрясти Европу». Это — Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы, уверен он. Слова Ягланд а приводит газета Financial Times (FT).
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Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Экономика
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Футбол
Погребняк повторил рекорд Гогниева
Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Общество
Апрельская метель надвигается на Ленобласть
Водителей предупреждают о гололедице. На 9 и 10 апреля синоптики прогнозируют сильный снег и метель, информирует телеканал «78».
Обновлено в 14:01
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Интернет
Названы 8 способов для увеличения скорости интернета
Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.
Обновлено в 01:00
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено в 14:47
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Кино
Актриса Равшана Куркова рассказала о съемках в «Балканском рубеже»
Съемки в картине «Балканский рубеж» о марш-броске российских десантников на Приштину были физически тяжелыми для актеров.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве машина скорой помощи сбила человека
В Москве автомобиль скорой помощи сбил пешехода. Об этом 8 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 18:30
Наука
Зрительная информация в памяти поблекла со временем
Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено 05 апреля в 07:30
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Политика
Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.
Обновлено в 18:15
Политика
Профессор Лебединский потребовал от России «поклониться» Украине
Лебединский добавил, что на родину, в Россию, ему возвращаться не хочется.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В Совбезе признали успешность Петрозаводского ПКУ
В ходе заседания госкомиссии накануне 100-летия образования Республики Карелия секретарь Совета Безопасности России отметил успешность проекта по созданию в респулике Президентского кадетского училища.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Дешевле всего борщ в заведениях общепита стоит в Кировской области — 40 руб, дороже всего — в Калининградской области (92,5 руб.).
Обновлено в 04:21
Футбол
Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее
Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".
Обновлено в 16:35