Политика

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организацииРБК 16:23

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал два события, которые, по его мнению, «действительно могут потрясти Европу». Это — Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы, уверен он. Слова Ягланд а приводит газета Financial Times (FT).
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Генсек СЕ сравнил выход России из организации с Brexit

Газета.Ru18:30

Ягланд: Brexit и Ruxit могут стать настоящим потрясением для Европы

Вести.Ru18:29

Возможный Ruxit назвали потрясением для Европы

Взгляд.ру12:24

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

РБК16:23

Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением

News.ru12:46

Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы

Комсомольская правда16:28

Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из СЕ станут потрясением для Европы

ТАСС12:11
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Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

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Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России.
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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Общество

Апрельская метель надвигается на Ленобласть

Водителей предупреждают о гололедице. На 9 и 10 апреля синоптики прогнозируют сильный снег и метель, информирует телеканал «78».
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На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Интернет

Названы 8 способов для увеличения скорости интернета

Специалисты назвали 8 способов, как увеличить скорость интернета. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание The Sun.
Обновлено в 01:00
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Обновлено в 14:47
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Кино

Актриса Равшана Куркова рассказала о съемках в «Балканском рубеже»

Съемки в картине «Балканский рубеж» о марш-броске российских десантников на Приштину были физически тяжелыми для актеров.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Москве машина скорой помощи сбила человека

В Москве автомобиль скорой помощи сбил пешехода. Об этом 8 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 18:30
Наука

Зрительная информация в памяти поблекла со временем

Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено 05 апреля в 07:30
Шоу-бизнес

Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы

Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Политика

Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.
Обновлено в 18:15
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Профессор Лебединский потребовал от России «поклониться» Украине

Лебединский добавил, что на родину, в Россию, ему возвращаться не хочется.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

В Совбезе признали успешность Петрозаводского ПКУ

В ходе заседания госкомиссии накануне 100-летия образования Республики Карелия секретарь Совета Безопасности России отметил успешность проекта по созданию в респулике Президентского кадетского училища.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
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Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено 04 апреля в 14:15
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
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Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Дешевле всего борщ в заведениях общепита стоит в Кировской области — 40 руб, дороже всего — в Калининградской области (92,5 руб.).
Обновлено в 04:21
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Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее

Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".
Обновлено в 16:35
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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