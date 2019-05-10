Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕТК Звезда вчера в 07:21

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет ТАСС.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Происшествия В Перу два человека погибли при падении вертолета Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.

Политика Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.

Политика США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Здоровье Дневной сон снижает риски инфаркта и инсульта Учёные провели исследование и установили, что дневной сон полезен для здоровья. Отдых после обеда снижает риски инфаркта и инсульта.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Политика В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».

Общество В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.

Авто Aston Martin распродал весь тираж суперкара AM-RB 003 Британская компания Aston Martin успела распродать весь запланированный тираж модели AM-RB 003.

Происшествия У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.

Политика Вице-канцлера Австрии заподозрили в сговоре с россиянкой Политика уличили в сговоре с россиянкой. По данным журнала Spiegel, в 2017 году Штрахе встретился на Ибице с некой Алёной Макаровой.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Здоровье Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.

Политика У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.

Кино Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.

Энергетика Украина готовится зимой потерять «русский транзит» Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.

Происшествия 34 тысячи человек остались без воды из-за прорыва трубы в Казани 68 многоквартирных домов, 7 детсадов, 3 школы и 8 административных зданий остались без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла сегодня утром.

Политика КНДР направила письмо в ООН из-за ареста своего судна властями США КНДР выразила протест в ООН в связи с недавним захватом торгового судна республики властями Соединенных Штатов.

Общество Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.