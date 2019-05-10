Политика
Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕТК Звезда вчера в 07:21
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет ТАСС.
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Обновлено в 03:51
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Политика
США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ
Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный.
Обновлено в 02:49
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье
Дневной сон снижает риски инфаркта и инсульта
Учёные провели исследование и установили, что дневной сон полезен для здоровья. Отдых после обеда снижает риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 01:32
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Политика
В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций
Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».
Обновлено вчера в 14:58
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Футбол
Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Aston Martin распродал весь тираж суперкара AM-RB 003
Британская компания Aston Martin успела распродать весь запланированный тираж модели AM-RB 003.
Обновлено в 01:46
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Вице-канцлера Австрии заподозрили в сговоре с россиянкой
Политика уличили в сговоре с россиянкой. По данным журнала Spiegel, в 2017 году Штрахе встретился на Ибице с некой Алёной Макаровой.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено 16 мая в 16:22
Энергетика
Украина готовится зимой потерять «русский транзит»
Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Происшествия
34 тысячи человек остались без воды из-за прорыва трубы в Казани
68 многоквартирных домов, 7 детсадов, 3 школы и 8 административных зданий остались без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла сегодня утром.
Обновлено в 04:11
Политика
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста своего судна властями США
КНДР выразила протест в ООН в связи с недавним захватом торгового судна республики властями Соединенных Штатов.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:37
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России
В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Локомотив».
Обновлено в 05:55
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено вчера в 03:30