Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по УкраинеРБК 14:12
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом он сообщил во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент РБК.
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Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере.
Обновлено в 15:53
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Игры
В Steam стартовали предзаказы Gears 5 — в России игра стоит 3999 рублей
В Steam стартовали предварительные заказы Gears 5, но если вы рассчитывали на региональные цены, то останетесь разочарованы.
Обновлено в 19:13
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Наука
Почему кошки мурлыкают
Обновлено в 11:18
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке опасной лихорадки в Коста-Рике
Внешнеполитическое ведомство России предупредило жителей страны о вспышке лихорадки денге, которая была зафиксирована в Коста-Рике.
Обновлено в 07:05
Общество
Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.
Обновлено в 20:59
Политика
Трамп и Джонсон обсудили Brexit
Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 20:38
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Авто
В Калифорнии спорткар McLaren ушел с молотка за рекордные $19,8 млн
Спортивный автомобиль McLaren F1 продали с аукциона в американском городе Монтерей (штат Калифорния) за целых $19,8 млн.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп обсудил с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которого отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.
Обновлено в 19:39
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Экономика
Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%
Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.
Обновлено в 21:06
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено в 07:40
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Авто
МАЗ представил городской автобус нового поколения
Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Авто
Обновленный Subaru Outback 2020 стал более маневренным
В стандартной комплектации Outback 2020 комплектуется 2,5-литровым безнаддувным движком мощностью 182 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой механикой CVT.
Обновлено вчера в 15:53