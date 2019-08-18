На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.

Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

Футбол «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

Здоровье Диетолог предостерегла о вредных свойствах яблочного сока В целом из-за повышенного содержания органических кислот в яблочном соке даже при отсутствии вышеназванных болезней врачи советуют пить его в количестве не более трех стаканов в неделю, отметила диетолог.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Политика Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений».

Общество Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.

Экономика В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно.

Политика Переговоры Путина и Макрона завершились Около 2,5 часов продолжались переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают информационные агентства.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Общество В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Здоровье Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Политика Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.

Технологии Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке и предлагающую пользователям ввести учетные данные.

Политика Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Экономика Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Гаджеты Названы все цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro для Европы Названы все цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro для Европы были онлайн магазином, где указано, что он будет доступен в двух конфигурациях и четырех вариантах цвета корпуса.

Политика Twitter запретит рекламу государственных СМИ Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

Шоу-бизнес Супруг Нюши показал фото сыновей от первого брака Супруг певицы Нюши показал подросших сыновей от первого брака с хореографом.

Происшествия В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".