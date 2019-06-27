Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 2020 годаВедомости 08:38
В материале указывается, что первоначально санкции были введены 31 июля 2014 г. сроком на один год в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине».
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с чего всё началось
«27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — говорится в сообщении.RT на русском08:25
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