Политика
Евросоюз опять продлил экономические санкции против РоссииГазета.Ru 14:50
Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд. Совет Европейского союза принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2020 года, приводит ФАН сообщение пресс-службы ЕС.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
«27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — говорится в сообщении.RT на русском08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом
Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Политика
Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.
Обновлено в 14:04
Происшествия
На улице Партизана Германа горит квартира
Обновлено в 11:48
Здоровье
Решение проблемы. Кабинет УЗИ заработает с 1 июля в поликлинике Наро‐Фоминска
Обновлено в 12:17
Политика
США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы
Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.
Обновлено в 17:35
Политика
Путин перечислил восхищающих его политических деятелей
Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.
Обновлено в 17:36
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Технологии
«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика
Началось: К офису Зеленского принесли гроб
К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Происшествия
В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски
В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".
Обновлено в 06:29
Кино
Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра»
В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").
Обновлено в 11:45
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Игры
В Steam стартовала ежегодная летняя распродажа
В этом году компания Valve придумала новую игру для летней распродажи, она называет «Гран-При Steam».
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Здоровье
Онкологи рассказали, как снизить риск развития рака груди
Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал, что женщины могут снизить риск развития рака груди.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин напомнил об отсутствии российских войск в Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин еще раз подчеркнул, что в Венесуэле работали российские специалисты и инструкторы, но не военные.
Обновлено в 15:25
Технологии
Экстренное торможение: скорость интернета в России уменьшат на порядки
Скорость доступа в интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз начиная с ноября в случае полного выполнения законов о суверенном Рунете.
Обновлено в 05:09
Наука
Ученые выяснили, как температура влияет на сон человека
Обновлено в 16:00