Евросоюз опять продлил экономические санкции против РоссииГазета.Ru 14:50

с чего всё началось

Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд. Совет Европейского союза принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2020 года, приводит ФАН сообщение пресс-службы ЕС.

Евросоюз опять продлил экономические санкции против России

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.

Политика Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск.

Происшествия В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.

Политика США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.

Политика Путин перечислил восхищающих его политических деятелей Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.

Футбол Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.

Технологии «Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Политика Началось: К офису Зеленского принесли гроб К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Происшествия В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".

Кино Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра» В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.

Игры В Steam стартовала ежегодная летняя распродажа В этом году компания Valve придумала новую игру для летней распродажи, она называет «Гран-При Steam».

Политика Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Здоровье Онкологи рассказали, как снизить риск развития рака груди Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал, что женщины могут снизить риск развития рака груди.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Политика Путин напомнил об отсутствии российских войск в Венесуэле Президент РФ Владимир Путин еще раз подчеркнул, что в Венесуэле работали российские специалисты и инструкторы, но не военные.