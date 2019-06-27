Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РоссииИзвестия 08:27

с чего всё началось

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в четверг, 27 июня. Ограничительные меры были продлены до 31 января 2020 года.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

Политика Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.

Происшествия Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.

Транспорт Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Авто Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.

Политика Кремлевский врач назвал причину дрожи у Меркель и дал ей совет В случае, если у Меркель действительно окажется эссенциальный тремор, ей будет достаточно отдохнуть, уверен Мясников.

Происшествия Дмитрий Муратов попросил главу московской полиции возбудить дело по факту нападения на сборщиков подписей Соболь Глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов попросил главу московской полиции возбудить дело по факту нападения на сборщиков подписей Любови Соболь.

Армия и оружие В НАТО утвердили первую военно-космическую концепцию альянса Министры обороны стран-участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса.

Происшествия Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.

Общество Набережную Исети заполонили скамейки-гробы В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.

Авто Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Авто В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Футбол Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.

Музыка Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Политика Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».

Путешествия Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.

Происшествия МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве За два года тестовой работы систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы правоохранительным органам удалось задержать несколько сотен человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве.

Происшествия В Кузбассе ребенок упал с батута и получил тяжелую травму Четырехлетний ребенок получил открытую черепно-мозговую травму при падении с батута в Новокузнецке.

Здоровье Врач-иммунолог назвал главную причину низкого иммунитета Специалист считает, что именно на фоне стресса организм становится более восприимчив к вирусам и бактериям, что и вызывает заболевания.

Происшествия В России убили 16-летнюю мать-одиночку У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Происшествия Приговор сотрудникам УФСИН по Хакасии вступил в силу Верховный суд Хакасии утвердил приговор трем сотрудникам единого помещения камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №33, признанных виновными в издевательствах над заключенными.