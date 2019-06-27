Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РоссииИзвестия 08:27

с чего всё началось

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в четверг, 27 июня. Ограничительные меры были продлены до 31 января 2020 года.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Футбол Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Происшествия В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.

Транспорт Володин раскритиковал идею сделать парковку на новом саратовском пляже Сегодня, 27 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел проект строительства пляжа на новой набережной.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Экономика ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро» Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.

Армия и оружие В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов» Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Общество Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.

Политика Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

Общество Британка попросила мужа убраться дома и была арестована Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.

Экономика Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Общество Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.

Политика Зеленский гневно отреагировал на вопрос о Медведчуке Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал заданный на брифинге журналистами вопрос о переговорах главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Энергетика Нефть дорожает на сокращении запасов в США - Julius Baer Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Общество Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Общество Гороскоп: чего ждать знакам зодиака в июле По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывают, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июле.