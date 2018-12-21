с чего всё началось

Европейский союз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет". Срок санкций истекал 31 января 2019 года, но теперь они продлены до 31 июля 2019 года.

Евросоюз продлил санкции против России до июля

Армия и оружие Армия и оружие AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган решил отложить начало военной операции в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря.

Политика Политика Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".

Политика Политика Рада просит Порошенко объявить войну России В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

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Политика Политика Россия ответила на ультиматум США «С нашей стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с 90 долларов за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали 160 долларов, вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд», – отметила Захарова.

Политика Политика Роскомнадзор начал проверку BBC Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.

Политика Политика Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Политика Политика Эр-Рияд считает своей заслугой принятую СБ ООН резолюцию по Йемену Совет безопасности ООН единогласно одобрил после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в крупном городе Ходейда.

Политика Политика Трамп допустил возможность приостановки работы правительства США Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность долгосрочной частичной приостановки работы правительства США.

Политика Политика Французов услышали: Сенат одобрил новые меры по поддержке населения Во Франции сенаторы одобрили законопроект о мерах поддержки населения, которые были разработаны на основе требований протестующих "желтых жилетов".