с чего всё началось

13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что главы государств Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода.

Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

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