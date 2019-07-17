Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе. В документе содержится призыв к Москве взять на себя ответственность за сбитый самолет, летевший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний».

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

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