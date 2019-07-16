с чего всё началось

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.

Происшествия В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.

Общество Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Политика Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Энергетика Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома» Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома» Всеволод Черепанов, покинувший в феврале правление «Газпрома», возглавит сразу две ключевых структуры монополии, отвечающих за геологоразведку и последующую интерпретацию данных — «Газпром геологоразведка» и «Газпром георесурс».

Авто Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Политика В Раде предложили отменить закон о государственном языке Депутаты партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду Украины законопроект об отмене закона о государственном языке.

Политика Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.

Происшествия Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.

Происшествия Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.

Происшествия Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Политика Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.

Гаджеты Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Политика В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Футбол «Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Политика Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.

Политика Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.