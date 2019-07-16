Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17РИА Новости 15:10
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
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с чего всё началось
"В этом контексте ЕС приветствует объявление Объединённой следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырёх человек", - сказано в заявлении.Царьград12:12
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Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Общество
Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT
Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:10
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Энергетика
Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома»
Бывший зампред правления возглавит три структуры «Газпрома» Всеволод Черепанов, покинувший в феврале правление «Газпрома», возглавит сразу две ключевых структуры монополии, отвечающих за геологоразведку и последующую интерпретацию данных — «Газпром геологоразведка» и «Газпром георесурс».
Обновлено в 13:02
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Обновлено в 11:52
Политика
В Раде предложили отменить закон о государственном языке
Депутаты партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду Украины законопроект об отмене закона о государственном языке.
Обновлено в 13:04
Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400.
Обновлено в 15:14
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал на трое суток двоих задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Сидоров и Гешаев были задержаны накануне на Трубной площади во время встречи с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы якобы за использование дымовой шашки.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD
Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено в 16:15
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Политика
В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».
Обновлено в 16:33
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Политика
Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой
Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.
Обновлено в 11:36
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05