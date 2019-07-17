Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17РИА Новости вчера в 15:10

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
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«Редкий цинизм»: В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 «самым доходчивым» языком

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Декларация Совета ЕС: Власти РФ должны взять на себя ответственность за гибель в Донбассе малайзийского самолета

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ЕС вновь призвал Россию к полному сотрудничеству по расследованию крушения MH17

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Россию снова обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом

Lenta.ruвчера в 17:02

Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17

РИА Новостивчера в 22:15

Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

РБКвчера в 13:10
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

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Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
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Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Лавров: Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса

Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей в рамках упрощённого порядка получения гражданства, каждый человек принимает решение самостоятельно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Наука

Стартап Илона Маска показал «нити» для считывания информации из мозга

Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.
Обновлено в 03:24
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Футбол

«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Политика

Лавров развенчал миф о китайской угрозе

Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45
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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым

Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.
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Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
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От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете

Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
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Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи

Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
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Передняя панель корпуса In Win 309 представляет собой дисплей

Новый корпус унаследовал у своего предшественника необычное оформление передней панели — она представляет собой дисплей из 144 полноцветных, индивидуально управляемых светодиодов.
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Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
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В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

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Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
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Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов

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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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