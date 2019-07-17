Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17РИА Новости вчера в 15:10
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
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Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Лавров: Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса
Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей в рамках упрощённого порядка получения гражданства, каждый человек принимает решение самостоятельно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Наука
Стартап Илона Маска показал «нити» для считывания информации из мозга
Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.
Обновлено в 03:24
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Политика
Лавров развенчал миф о китайской угрозе
Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Культура
От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете
Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи
Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты
Передняя панель корпуса In Win 309 представляет собой дисплей
Новый корпус унаследовал у своего предшественника необычное оформление передней панели — она представляет собой дисплей из 144 полноцветных, индивидуально управляемых светодиодов.
Обновлено в 03:07
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Культура
В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Общество
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов
Обновлено в 02:39
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27