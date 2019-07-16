Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17РИА Новости 15:10

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. В декларации, принятой Советом ЕС также содержатся призывы к российской стороне начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии.
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с чего всё началось
"В этом контексте ЕС приветствует объявление Объединённой следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырёх человек", - сказано
 в заявлении.
Царьград12:12

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Евросоюз потребовал от России признать вину за крушение Boeing над Донбассом

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ЕС в пятую годовщину крушения MH17 потребовал от России взять на себя «ответственность» за трагедию

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Совет ЕС призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения MH17

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Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

РБК13:10

Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе

Эхо Москвы12:31

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Lenta.ru17:59
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
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Происшествия

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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
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В результате происшествия погибли трое военных Украинские силовики случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, не справившись с новым видом вооружения, сообщает РИА Новости.
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Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
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Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
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Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
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Несколько последних лет Владимир Путин летом отправлялся на Валаам в одиночку, но в этом году он сделал исключение - пригласил с собой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
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Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

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Обновлено в 14:40
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На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
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Политика

Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
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Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
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Осенью прошлого года в Эстонии арестовали образцового офицера вооруженных сил Дениса Метсаваса и его 65-летнего отца.
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