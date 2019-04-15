Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕвросоюзаREGNUM 05:10

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета. Отмечается, что поправки позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в том числе проекта "Северный поток — 2".
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Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве

Газета.Ru05:16

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам

ПРАЙМ04:42

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве

Эхо Москвы06:04

Совет Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве

ТАСС05:00

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Коммерсантъ04:37

Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

РИА Новости04:29

В Nord Stream 2 отреагировали на поправку в Газовую директиву ЕС

Экономика сегодня06:07
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Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
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Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Общество

Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
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Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Происшествия

На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника

Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода

Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Наука

В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет

Российская археологическая миссия, работающая на раскопках древнего некрополя в районе археологического комплекса Дейр эль-Банат (Девичий монастырь) в оазисе эль-Фаюм в Среднем Египте совершила уникальную находку.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали детский сад

Обновлено в 06:03
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Общество

Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих

Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Политика

Володин назвал пение Порошенко капитуляцией

Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

В Хартуме демонстранты помешали военным убрать заграждения у их лагеря

Суданские военные попытались убрать заграждения в районе лагеря демонстрантов на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в Хартуме, протестующие помешали им, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 04:36
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Хоккей

В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков

Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, Дмитрий Набоков скончался в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 04:53
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве

К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Строители трассы «Таврида» пустили транспорт в объезд найденной пещеры

Строители трассы "Таврида" построили в Белогорском районе Крыма временную дорогу для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
Обновлено в 05:14
Спорт

Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии

Помимо приза лучшему нападающему Мусэрский, ставший самым результативным игроком завершившегося чемпионата, вошел в топ-6 игроков турнира по итогам сезона.
Обновлено в 04:14
Экономика

Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей

Представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в третьем квартале 2018 года была уточнена стоимость проекта глобальной спутниковой системы «Эфир».
Обновлено в 06:13
Кино

Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Авто

Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
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Политика

Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля

Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.
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Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
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