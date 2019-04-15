Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕвросоюзаREGNUM 05:10
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета. Отмечается, что поправки позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в том числе проекта "Северный поток — 2".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника
Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода
Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Наука
В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет
Российская археологическая миссия, работающая на раскопках древнего некрополя в районе археологического комплекса Дейр эль-Банат (Девичий монастырь) в оазисе эль-Фаюм в Среднем Египте совершила уникальную находку.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали детский сад
Обновлено в 06:03
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Политика
Володин назвал пение Порошенко капитуляцией
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В Хартуме демонстранты помешали военным убрать заграждения у их лагеря
Суданские военные попытались убрать заграждения в районе лагеря демонстрантов на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в Хартуме, протестующие помешали им, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 04:36
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Хоккей
В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков
Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, Дмитрий Набоков скончался в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 04:53
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве
К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Строители трассы «Таврида» пустили транспорт в объезд найденной пещеры
Строители трассы "Таврида" построили в Белогорском районе Крыма временную дорогу для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
Обновлено в 05:14
Спорт
Дмитрий Мусэрский признан лучшим нападающим чемпионата Японии
Помимо приза лучшему нападающему Мусэрский, ставший самым результативным игроком завершившегося чемпионата, вошел в топ-6 игроков турнира по итогам сезона.
Обновлено в 04:14
Экономика
Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей
Представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в третьем квартале 2018 года была уточнена стоимость проекта глобальной спутниковой системы «Эфир».
Обновлено в 06:13
Кино
Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля
Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.
Обновлено в 04:30
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09