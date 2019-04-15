Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕвросоюзаREGNUM 05:10

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета. Отмечается, что поправки позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в том числе проекта "Северный поток — 2".
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Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве

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Nord Stream 2 учла полное одобрение поправки в Газовую директиву ЕC

ПРАЙМ06:26
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