Совет ЕС на год продлил санкции против России по КрымуИнтерфакс 09:47

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

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