Политика
Почему ЕС продлил на год санкции против России по КрымуГазета.Ru 13:01
Совет ЕС ввел так называемые крымские санкции в 2014 году. Полуостров вошел в состав России после госпереворота на Украине и проведенного в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали тогда за вхождение в состав России.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, что его бабушка умерла на фоне стресса из-за последних событий
Сын продюсера Бари Алибасова подтвердил информацию о смерти своей бабушки. По его словам, она скончалась в возрасте 80-ти лет.
Обновлено в 13:00
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Экономика
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Экономика
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Украинская церковь опять раскололась и отменила Томос
Православную церковь Украины расколол почетный патриарх ПЦУ, получившая Томос от Константинопольского Вселенского патриархата на создание поместной церкви, и сделавшая Филарета почетным патриархом, попыталась помешать раскольникам провести свой собор.
Обновлено в 11:23
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин назвал условия сосуществования России и США
Россия и США смогут прийти к согласию только путем диалога и консенсуса, заявил президент РФ Владимир Путин, исключив силовой вариант развития событий.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
«Атлетико» подтвердил трансфер Льоренте из «Реала»
Мадридский «Атлетико» и «Реал» достигли соглашения о трансфере испанского полузащитника Маркоса Льоренте.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10