Политика

Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборыREGNUM 05:24

Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа. С таким предложением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюгановв эфире телеканала «Россия 24».
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Андрей Исаев
Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательства, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а, может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств.
— Андрей Исаев, российский политикИнтерфакс - Россия 08:18

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