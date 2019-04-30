Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских правРИА Новости 09:54
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные не могут вмешиваться в ситуацию в Венесуэле
Военные специалисты из России находятся в Венесуэле для обучения техников и проведения ремонтных работ на установленных в стране боевых оружейных системах.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика
Рыбаки, ведущие промысел у северного побережья Норвегии, заметили кита-белуху с креплениями для камер.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года
Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:11
Игры
Опубликованы рендеры консоли Sony PlayStation 5
Обновлено в 09:58
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Порошину с дочерью в одинаковых платьях приняли за сестер
Порошину с дочерью в одинаковых платьях приняли за сестер Актриса поразила молодостью и красотой на совместном фото со старшей наследницей.
Обновлено в 09:15
Авто
Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID
Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.
Обновлено в 03:53
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
В создании модели принимает участие российский дизайнер Дмитрий Лазарев, который в 2014 году придумал концепт для АвтоВАЗа, получивший название Raven.
Обновлено в 08:40
Хоккей
Карсумс подписал новый контракт со «Спартаком»
Нападающий Мартиньш Карсумс заключил новый контракт со "Спартаком", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:15
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля
Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Бывший футболист «Динамо» Гришин стал жертвой мошенников
Бывший полузащитник московского «Динамо», «Химок» и «Амкара» Виталий Гришин пострадал от мошенников на 150 000 рублей, сообщает телеграм-канал Мутко против.
Обновлено в 11:16
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка, провоцирующая диабет и ожирение
Обновлено 27 апреля в 07:01
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено в 10:01
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи
После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 07:05