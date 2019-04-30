Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских правРИА Новости 09:54

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва

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Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталёва лишили водительских прав

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Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

РБК10:48
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