Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских правРИА Новости 09:54

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Звезду «Вечернего Урганта» лишили прав на полтора года

Газета.Ru14:14

Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва

RT на русском11:13

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

РБК10:48

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

URA.Ru10:47

У соведущего «Вечернего Урганта» Хрусталева отобрали права

Российская газета10:25

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

РИА Новости09:54

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталёва лишили водительских прав

Говорит Москва09:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США

Ядерный арсенал Соединенных Штатов состоит из 1,7 тысячи боеголовок на стратегических носителях и 2,05 тысячи резервных боеголовок, об этом говорится в «Бюллетене ученых-ядерщиков» из США.
Обновлено в 13:58
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество

Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца

Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Кино

Скончалась французская актриса Анемон

Обновлено в 13:46
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Экономика

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам

Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

Обновлено в 14:32
Футбол

СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»

Обновлено в 15:11
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хрусталёв
Российский актёр
Российский актёр и телеведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное