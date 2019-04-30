Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских правРИА Новости 09:54

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Политика Путин назначил нового посла в Белоруссии Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.

Театры Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.

Армия и оружие Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США Ядерный арсенал Соединенных Штатов состоит из 1,7 тысячи боеголовок на стратегических носителях и 2,05 тысячи резервных боеголовок, об этом говорится в «Бюллетене ученых-ядерщиков» из США.

Политика Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.

Авто Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Футбол СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Общество Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Происшествия Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля 30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.

Политика Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.

Шоу-бизнес Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.

Авто Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.

Здоровье Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Экономика Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).