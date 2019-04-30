Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских правРИА Новости 09:54

Сам телеведущий на заседание не явился. Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
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Звезду «Вечернего Урганта» лишили прав на полтора года

Газета.Ru14:14

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

URA.Ru10:47

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

РБК10:48

Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва

RT на русском11:13

У соведущего «Вечернего Урганта» Хрусталева отобрали права

Российская газета10:25

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

РИА Новости09:54

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталёва лишили водительских прав

Говорит Москва09:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте

Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено в 09:05
Общество

Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола

Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.
Обновлено в 10:53
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Общество

В России расширили перечень признаваемых иностранных вузов

Напомним, что предыдущий перечень был утвержден в 2016 году и включал в себя 213 иностранных образовательных учреждений и организаций.
Обновлено в 11:03
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Наука

Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Энергетика

«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма

На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика

Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле

Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась.
Обновлено в 10:44
Экономика

«Сургутнефтегаз» в I квартале получил 82,8 млрд рублей убытка по РСБУ

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил в январе-марте 2010 года 82,728 млрд руб. против чистой прибыли в размере 62,08 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:34
Кино

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино».
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Наука

В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке

На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

Бутина назвала свой приговор абсурдным

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Российские военные корабли подошли к границам Латвии

Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Теннис

Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

Обновлено в 11:53
Политика

Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу

«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:42
Политика

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
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Дмитрий Хрусталёв
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Российский актёр и телеведущий.
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