Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских правРИА Новости 09:54
Сам телеведущий на заседание не явился. Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте
Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено в 09:05
Общество
Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола
Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Общество
В России расширили перечень признаваемых иностранных вузов
Напомним, что предыдущий перечень был утвержден в 2016 году и включал в себя 213 иностранных образовательных учреждений и организаций.
Обновлено в 11:03
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма
На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась.
Обновлено в 10:44
Экономика
«Сургутнефтегаз» в I квартале получил 82,8 млрд рублей убытка по РСБУ
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил в январе-марте 2010 года 82,728 млрд руб. против чистой прибыли в размере 62,08 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:34
Кино
В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино».
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Бутина назвала свой приговор абсурдным
Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Российские военные корабли подошли к границам Латвии
Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Политика
Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу
«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31