Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»Газета.Ru 12:17
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2". Об этом он рассказал "Российской газете". По его словам, нет никаких оснований для прекращения проекта.
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с чего всё началось
Александр Венедиктов: Действительно, проводимая под эгидой Совета безопасности Российской Федерации встреча высоких представителей успела утвердиться в качестве одного из ключевых международных событий, посвященных вопросам безопасности.Российская газета10:40
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Обновлено в 10:30
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Авто
Составлен рейтинг лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет
Следующим в рейтинге оказался Volkswagen Polo, а замкнул пятерку лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет Audi A3.
Обновлено в 13:28
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
США вновь обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском проливе
Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Тегеран совершил эти атаки, чтобы перекрыть транзит грузов в этом регионе.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Спорт
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Политика
В Молдавии рассказали о поддержке Плахотнюка Соединенными Штатами
После заявления ДПМ в пятницу об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, и обвинила олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Футбол
Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Canon готовит к презентации новую камеру PowerShot G5 X Mark II
Японская транснациональная корпорация Canon, специализирующаяся на выпуске устройств фото- и видеофиксации изображений, в течение ближайшего месяца планирует анонсировать новую камеру, получившую название PowerShot G5 X Mark II.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Авто
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлю
Осенью "Яндекс.Маркет" и Сбербанк запустили маркетплейс "Беру", его месячная выручка, слагаемая из продаж собственных товаров и комиссии с товаров других продавцов, к концу мая достигла 1 млрд руб. В "Яндексе" не раскрывают число партнеров, которые уже подключились к сервису, но уточнили, что они из разных сфер: детские товары, автомобильные товары, электроника и др.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы
На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 05:53
Общество
В Москве 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Москве на 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован Гидрометцентром.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".
Обновлено в 07:55
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной
В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 06:36
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12