Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»Газета.Ru 12:17

Александр Венедиктов: Действительно, проводимая под эгидой Совета безопасности Российской Федерации встреча высоких представителей успела утвердиться в качестве одного из ключевых международных событий, посвященных вопросам безопасности.

с чего всё началось

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2". Об этом он рассказал "Российской газете". По его словам, нет никаких оснований для прекращения проекта.

Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

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