Политика

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасностиТАСС 11:15

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совбеза Александр Данилюк после совещания, которое провел с членами СНБО президент страны Владимир Зеленский.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Росбалт13:31

СНБО: запрет поставок нефти и бутана из России создаст проблемы Украине

РИА Новости11:41

СНБО предупредил Украину о рисках потери транзита газа

ФАН12:46

Секретарь Совбеза Украины предупредил о проблемах с топливом из-за России

РБК12:29

В СНБО назвали представляющую «наибольший риск» для Украины проблему

RT на русском12:07

Прекращение транзита российского газа со страхом ждут в СНБО Украины

News.ru13:07

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

ТАСС11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова

Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Венгрии задержан капитан-украинец, протаранивший прогулочный катер

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой

В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Гаджеты

Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами

Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53
Политика

Западные СМИ назвали Путина символом «консервативного сопротивления»

Отмечается, что многие европейские политики признают авторитет президента РФ.
Обновлено в 13:44
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика

Лисин ответил на вопрос о госрегулировании бизнеса анекдотом про кур

Глава совета директоров НЛМК, миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести бизнес в условиях постоянно меняющегося регулирования, передают «Ведомости».
Обновлено в 14:21
Здоровье

Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Обновлено в 04:53
Происшествия

Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Спорт

Плющенко назвал Загитову королевой

Обновлено в 13:02
Общество

Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика

В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Данилюк
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств на Украине во время Евромайдана.. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное