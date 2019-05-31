Политика
Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасностиТАСС 11:15
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совбеза Александр Данилюк после совещания, которое провел с членами СНБО президент страны Владимир Зеленский.
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